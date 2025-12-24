Harry Styles ha indossato un iconico paio di Vans da meno di 100 euro
Harry Styles non è certo il tipo da indossare solo scarpe costose. Anche se le sneaker stanno cedendo il passo al grande ritorno di mocassini e stivaletti eleganti, la pop star inglese continua a puntare su valori sicuri come le intramontabili calzature da liceale. A Roma, lo scorso fine settimana, dove Styles dovrebbe essere al lavoro al quarto album, il cantante è riapparso al fianco dell'attuale compagna, l'attrice Zoë Kravitz, con un paio di Vans classiche ed economiche, nel suo caso molto consumate, in un bianco sporco e del modello Era o Authentic, ormai quasi indistinguibili.
