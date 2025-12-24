All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Harry Styles non è certo il tipo da indossare solo scarpe costose. Anche se le sneaker stanno cedendo il passo al grande ritorno di mocassini e stivaletti eleganti, la pop star inglese continua a puntare su valori sicuri come le intramontabili calzature da liceale. A Roma, lo scorso fine settimana, dove Styles dovrebbe essere al lavoro al quarto album, il cantante è riapparso al fianco dell'attuale compagna, l’attrice Zoë Kravitz, con un paio di Vans classiche ed economiche, nel suo caso molto consumate, in un bianco sporco e del modello Era o Authentic, ormai quasi indistinguibili. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Harry Styles ha indossato un iconico paio di Vans da meno di 100 euro

