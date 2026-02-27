Huawei madrid presenta mate80 pro e nuovi dispositivi indossabili per sport e fitness

Durante un evento tenutosi a Madrid, sono stati annunciati il nuovo modello di smartphone e diversi dispositivi indossabili progettati per il fitness e lo sport. La presentazione ha mostrato le ultime novità nel settore, con attenzione particolare alle funzionalità dedicate all’attività fisica e al monitoraggio della salute. L’attenzione si è concentrata sulle innovazioni tecnologiche e sulle offerte per gli utenti attivi.

la conferenza globale tenutasi a madrid il 26 febbraio ha visto emergere un focus rinnovato su dispositivi indossabili e soluzioni integrate per lo sport. con il tema now is your run, l'evento ha privilegiato orologi da corsa professionali, uno smartphone di punta e accessori leggeri, delineando una strategia mirata al mercato europeo per potenziare salute, sport e interconnessione tra dispositivi. la lineup presentata comprende una novità nel segmento sportivo, un ritorno internazionale di un modello top di gamma e una serie di prodotti complementari pensati per l'esperienza quotidiana e sportiva. l'aggiornamento di prodotto punta a offrire soluzioni integrate tra monitoraggio della salute, prestazioni sportive dati e interconnessione tra dispositivi.