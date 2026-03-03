honor robot phone al mwc 2026 unico tra i telefoni android

Al MWC 2026, HONOR ha presentato il Robot Phone, uno smartphone Android unico nel suo genere. Il dispositivo si distingue per la presenza di una fotocamera posteriore con gimbal integrato, che permette di ottenere riprese più stabili. La presentazione ha attirato l’attenzione per la sua innovazione nel settore dei telefoni intelligenti. Questa novità rappresenta un passo avanti rispetto ai modelli tradizionali.

l’innovazione di HONOR è stata al centro del mw? 2026 con la presentazione del Robot Phone, uno smartphone Android dotato di una fotocamera posteriore con gimbal incorporato. dall’anteprima al ces, doveva essere un prototipo non funzionante; a mwc 2026 è stato possibile osservarlo in azione, offrendo una visione concreta delle sue potenzialità. il dispositivo mantiene una linea di design invariata rispetto a quanto mostrato in precedenza, puntando su una integrazione tra video, intelligenza artificiale e stabilizzazione di alto livello. questa analisi sintetizza le caratteristiche principali, la dimostrazione pratica e le informazioni disponibili sul rilascio. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

