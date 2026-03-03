Ho lasciato il posto fisso La scelta di Senio Firmati | Ora faccio il fotografo

Siena, 3 marzo 2026 – Ha lasciato il "posto fisso" dopo diciotto anni per inseguire il suo progetto artistico e fotografico. Senio Firmati, classe 1979, dopo una lunga esperienza in Gsk, inaugura nei prossimi giorni, con un evento a inviti, il suo nuovo studio in via Montarioso 9C, a Monteriggioni. Una scelta maturata nel tempo, lontana da logiche di incentivi o accordi aziendali, ma frutto di un percorso personale e di una riflessione profonda sul lavoro e sulla vita. Marco Masini, quinto (con Fedez) a Sanremo 2026: l'esordio a Firenze, le maldicenze sulla sfortuna, la vita privata "Sono entrato in Gsk come operaio stagionale, poi sono diventato supervisore, ho avuto il contratto fisso e ci ho lavorato 18 anni - racconta Firmati -.