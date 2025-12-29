Il Senio e l’argine ’tagliato’ | Ho agito per il bene pubblico Una scelta che rifarei

Il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, desidera fare chiarezza sulla vicenda dell’argine del Senio e del varco aperto il giorno di Natale. Dopo le polemiche sorte, Della Godenza ribadisce di aver agito per il bene pubblico e afferma che rifarebbe quella stessa scelta, sottolineando la volontà di trasparenza e responsabilità nella gestione della questione.

Vuole "fare chiarezza" sulla vicenda dell’ argine in destra Senio il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza, dopo le polemiche seguite all’apertura del varco annunciata il giorno di Natale. Un intervento nel quale il primo cittadino ha ricostruito nel dettaglio l’iter amministrativo, rivendicando la correttezza delle scelte compiute "nel rispetto delle regole e nell’interesse della comunità". La vicenda riguarda l’arginatura realizzata da un’azienda agricola privata tra Castel Bolognese e Faenza, in un tratto delicato del Senio. Secondo i Comuni, l’opera avrebbe alterato l’ equilibrio idraulico; il privato, dal canto suo, ha sempre sostenuto di aver operato sulla base delle autorizzazioni ottenute e ha contestato le difformità rilevate, annunciando il ricorso a un legale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

