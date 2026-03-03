Hamilton | La Ferrari è una religione amata come il Papa

Hamilton ha dichiarato che la Ferrari è come una religione, amata con passione da molti come il Papa. La sua osservazione si inserisce in una stagione in cui si mescolano le sfide sportive, le innovazioni tecniche e le questioni di responsabilità sociale. La passione per il marchio si manifesta in modo evidente, coinvolgendo tifosi e appassionati di tutto il mondo.

Nel contesto di una stagione decisiva, si intrecciano obiettivi sportivi, rinnovamento tecnico e responsabilità sociale. L’attenzione è rivolta a una fase di riscatto in casa Ferrari, con una vettura considerata tra le più veloci nei test in Bahrain, e a una riflessione sulle dinamiche personali che guidano una carriera ventennale nel circus motoristico. La stagione precedente è stata descritta come una perdita di opportunità, ma l’obiettivo resta la possibilità di vincere il Mondiale con una casa storica come la scuderia di Maranello. Per raggiungere tale traguardo è cruciale guardarsi dentro, osservare le persone che collaborano allo sforzo comune e porre domande difficili su se stessi, sul proprio modo di lavorare e sui margini di miglioramento personale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

