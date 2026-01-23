Hamilton | Vivrò il cambiamento regolamentare più grande della mia carriera una sfida intrigante sviluppare la nuova Ferrari

Lewis Hamilton e Charles Leclerc si preparano ai test di Barcellona, segnando l’inizio di una nuova stagione di Formula 1. Hamilton affronta un importante cambiamento regolamentare, considerato il più rilevante della sua carriera, con l’obiettivo di sviluppare al meglio la nuova Ferrari. Questi sviluppi rappresentano una sfida significativa per entrambi i piloti e le loro squadre, nel tentativo di migliorare le performance e affrontare le nuove norme sportive.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton si preparano ad affrontare la nuova stagione di Formula 1 con la Ferrari; tra pochi giorni i test a Barcellona. Intanto, oggi è stata presentata la Ferrari Sf-26. La nuova Rossa è stata svelata ufficialmente stamani, con il debutto sulla Pista di Fiorano. Le parole di Leclerc e Hamilton sulla nuova stagione in Ferrari. Leclerc ha dichiarato: « Le regole del 2026 richiedono una preparazione ancora più approfondita, soprattutto a noi piloti. Ci sono molti sistemi nuovi da comprendere e sfruttare al meglio, e per questo abbiamo lavorato molto fin dalle fasi iniziali dello sviluppo del progetto.

“Il cambiamento più importante della mia carriera, una sfida enorme”: Hamilton racconta le emozioni della nuova Ferrari S-26Lewis Hamilton condivide le sue impressioni sulla nuova Ferrari S-26, una vettura che rappresenta un importante passo avanti nella sua carriera.

