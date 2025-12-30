Guida pratica al menù portafortuna di Capodanno | uva sì e gamberi no

Scopri la guida pratica al menù di Capodanno: un’analisi delle tradizioni e delle scelte alimentari più diffuse. In particolare, esploreremo il significato simbolico di alcuni alimenti, come l’uva e i gamberi, e le ragioni per cui vengono preferiti o evitati durante la cena di fine anno. Un approfondimento utile per affrontare con consapevolezza le usanze e pianificare un pasto che rispecchi le proprie preferenze e tradizioni.

AGI - Alzi la mano chi non mangia lenticchie a Capodanno. Perché portano soldi, così dicevano i nonni, e nel dubbio, un piattino di lenticchie non manca mai allo scoccare della mezzanotte. Anzi, per la precisione, subito dopo il brindisi, nonostante i dolci, i panettoni e simili già ingurgitati, si torna al salato e si va di lenticchie che devono essere abbondanti: più ne mangi e più soldi avrai nel nuovo anno. Qualcuno ha verificato che sia davvero così? Non importa, la tradizione va rispettata, hai visto mai. Con le lenticchie, abbinamento immancabile, il cotechino o lo zampone, simbolo di prosperità.

