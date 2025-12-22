due giorni persi in coda nella top 100 mondiale per il traffico lumaca

di Antonio Passanese Due giorni all’anno bloccati nel traffico. È questa la media per ogni automobilista fiorentino, secondo il nuovo studio pubblicato da Inrix, piattaforma internazionale specializzata in analisi della mobilità urbana. Il Global Traffic Scorecard 2025, che ha preso in esame oltre 900 città nel mondo, piazza Firenze e il suo hinterland all’87esimo posto a livello globale per congestione stradale. Un dato tutt’altro che positivo, che segna un peggioramento del 19% rispetto al 2024 (quando l’indice era già peggiorato del 19% rispetto al 2023). In Italia, il capoluogo toscano è quarto per ore perse in coda, preceduto solo da Roma, Milano e Brescia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

