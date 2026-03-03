GPS 2026 | nel passaggio da seconda alla prima fascia non dimenticare di inserire nuovamente master e altri titoli Pillole di Question Time

Il 2 marzo 2026, durante il question time su OrizzonteScuola TV condotto da Andrea Carlino, Sonia Cannas ha discusso delle procedure di aggiornamento delle graduatorie. Si è parlato del passaggio dalla seconda alla prima fascia e della necessità di reinserire i titoli come master e altri titoli. La discussione si è concentrata sulle modalità di aggiornamento e sui requisiti richiesti.

Nel question time del 2 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, è stata affrontata una tematica legata all'aggiornamento delle graduatorie. L'attenzione si è concentrata in particolare sull'obbligo di dichiarare nuovamente gli "altri titoli" nel passaggio dalla seconda alla prima fascia.