L’arte del futuro arriva in Italia | a Gorizia il più grande tunnel digitale d’Europa

In Friuli-Venezia Giulia, Gorizia si distingue come una nuova frontiera dell’arte contemporanea con l’apertura di GAD – Galleria d’Arte Digitale. Si tratta del più grande tunnel digitale d’Europa, segnando un significativo passo avanti nell’integrazione tra tecnologia e creatività nel panorama artistico internazionale.

Il futuro è arrivato in Friuli-Venezia Giulia. Gorizia entra ufficialmente nella geografia internazionale dell’arte contemporanea con la nascita di GAD – Galleria d’Arte Digitale, il più grande tunnel digitale d’Europa. Il progetto ha trasformato la storica Galleria Bombi in un percorso immersivo di oltre 300 metri, di cui 100 completamente rivestiti da schermi LED di ultima generazione, per un totale di 1.000 metri quadrati di superficie digitale. L’inaugurazione si è tenuta ieri, 16 dicembre, alle ore 17:30, segnando uno degli appuntamenti simbolo di GO! 2025 – Capitale europea della cultura. 🔗 Leggi su Panorama.it

