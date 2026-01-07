Tempi Supplementari quante puntate sono su Rai 1 | dove vedere la replica della fiction con Giuseppe Zeno

Tempi Supplementari, dove vedere la fiction con Giuseppe Zeno. “Tempi supplementari” è una fiction che racconta una storia di sport, seconde possibilità e riscatto personale. Diretto da Ago Panini, scritto da Sara Cavosi e Luca Monesi, prodotto da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction. Sandro Mondragone (Giuseppe Zeno) è un ex allenatore di hockey che ha abbandonato la carriera dopo una finale persa e un duro scontro con l’arbitro. Vive un periodo difficile, ma la sorella lo convince a tornare in pista come allenatore di una squadra di ragazzini. Attraverso lo sport, Sandro affronta fallimenti, legami familiari e sentimenti irrisolti, cercando una seconda possibilità. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

© Piperspettacoloitaliano.it

Tempi supplementari, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama e cast; Feltre conquista la Rai, prima con una fiction poi con un film. Oltre 2milioni di spettatori per le prime puntate della saga sulla...

Location Tempi Supplementari, dov'è girata la fiction di Rai1/ Tutti i luoghi più suggestivi del Veneto - Tutti i luoghi più suggestivi del Veneto: da Asiago alle Dolomiti