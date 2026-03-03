Giornata mondiale obesità Ricerca Cnr in prima linea nel progetto Pas Gras

PISA In occasione della Giornata mondiale dell’obesità che si celebra il 4 marzo, il Consiglio nazionale delle ricerche pisano è parte attiva nella lotta all’obesità infantile e giovanile, una delle sfide sanitarie globali più urgenti. Bambini, adolescenti e giovani adulti sono infatti sempre più a rischio, con conseguenze importanti sulla salute fisica, psicologica e sociale. "I dati recenti - si legge nella nota Cnr - confermano un aumento costante dell’obesità in età pediatrica, rendendo indispensabili strategie preventive basate su evidenze scientifiche con la necessità di interventi multidisciplinari che considerino alimentazione, attività fisica, comportamento e ambiente familiare e sociale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

