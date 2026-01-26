Obesità malattie epatiche e tumore del fegato | Uniba in prima linea per migliorare i modelli di ricerca

L'Università di Bari si impegna a migliorare i modelli di ricerca preclinici per le malattie epatiche, tra cui obesità e tumore del fegato. L’obiettivo è rendere più efficace lo studio delle patologie e accelerare lo sviluppo di nuove terapie, contribuendo a un approccio più preciso e mirato nella diagnosi e nel trattamento delle malattie epatiche.

Un team guidato dal prof. Michele Vacca ha promosso una guida condivisa che si propone di affinare i modelli preclinici per rendere l'attività di studio più efficace e di maggiore impatto sullo sviluppo di nuove terapie Ottimizzare i modelli preclinici per rendere più efficace la ricerca sulle patologie del fegato e del tumore epatico e facilitare lo sviluppo di nuove terapie. Un contributo determinante, in questo senso, arriva dal 'Laboratorio del Metabolismo Lipidico, della MASLD e dell’epatocarcinoma' dell’Università di Bari. Il team di ricerca diretto dal prof. Michele Vacca ha coordinato infatti una review, pubblicata sulla rivista scientifica Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, che offre agli scienziati una cornice metodologica condivisa per rendere più precisi i modelli di ricerca utilizzati nello studio della malattia epatica associata a disfunzione metabolica (MASLD) e del carcinoma epatocellulare ad essa correlato (MASH-HCC).🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su obesità malattie

Recenti ricerche del Massachusetts Institute of Technology evidenziano come diete ricche di grassi, come quella chetogenica, possano influenzare le cellule del fegato.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su obesità malattie

Argomenti discussi: Malattie epatiche, quali i bisogni insoddisfatti? Position Paper di AISF fa il punto; L'American Liver Foundation ha ospitato un briefing sul cancro al fegato a Capitol Hill; Alcol e salute, allarme degli epatologi sulle nuove linee guida US; Al San Giuseppe di Empoli è attivo il Fibroscan.

Obesità. Negli adolescenti aumenta il rischio di cirrosi e tumore del fegato da adulti. Sige: Intervenire precocemente su fattori di rischioUno studio svedese condotto su 1 milione e 200 mila ragazzi di 17-19 anni, seguiti per quasi 30 anni, ha evidenziato un aumento di rischio di cirrosi epatica e tumore del fegato tra i soggetti obesi ... quotidianosanita.it

Position Paper di AISF fa il punto sulle malattie epatichePosition Paper dell’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF) mette in luce i bisogni ancora insoddisfatti delle persone con patologie epatiche. corrierenazionale.it

Obesità e crisi climatica, i cibi ultraprocessati, ricchi di calorie ma poveri di nutrienti, non solo favoriscono il sovrappeso e le malattie croniche, ma contribuiscono in modo significativo alle emissioni di gas serra - facebook.com facebook