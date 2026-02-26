Giornata mondiale dell' obesità | colloqui gratuiti e consulenze nelle cliniche ravennati

In occasione della giornata mondiale dell’obesità, diverse cliniche di Ravenna offrono consulti e colloqui gratuiti per sensibilizzare sulla condizione. La legge approvata nel 2025 ha ufficialmente riconosciuto l’obesità come malattia cronica, aprendo la strada a nuovi interventi e percorsi di cura. Questa iniziativa mira a informare e coinvolgere la comunità su un tema sempre più presente nella società.

I numeri parlano chiaro: sono oltre 800 milioni le persone con obesità e si stima che questo sia un fenomeno in crescita. In Italia, secondo l’Italian Barometer Obesity Report 2024, sono 6 milioni gli italiani obesi o in sovrappeso. “Secondo i dati Oms, il 49% degli adulti italiani è in sovrappeso e il 17,3% è obeso. Sono dati in crescita che hanno un impatto sulla salute pubblica: quasi la metà degli italiani maggiorenni sotto i 70 anni presenta almeno tre fattori di rischio cardiometabolico, elemento di comorbidità importante nelle persone in sovrappeso - dichiara il prof. Giuseppe Speziale, vicepresidente di Gvm Care & Research e cardiochirurgo a Santa Maria Hospital di Bari -. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

