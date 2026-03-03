Nel 2024, i dati mostrano che le donne ricevono pensioni più basse rispetto agli uomini, evidenziando un divario pensionistico significativo. La differenza si manifesta in termini di importo e di copertura contributiva. Le statistiche indicano che la disparità riguarda soprattutto le lavoratrici con carriere discontinue o part-time. Il fenomeno è oggetto di analisi e discussione tra esperti e istituzioni.

Non basta lavorare tutta la vita: le donne sono penalizzate dal mondo del lavoro anche a carriera finita, ovvero con la pensione. Il fenomeno del gender gap pensionistico e cosa c'è dietro. Donne e gap pensionistico: quali sono le dimensioni del fenomeno e quali sono le prospettive future? Esamineremo tra poco i dati che arrivano dal 2024, ma in quanto a prospettive questo dipende da future leggi ad hoc e soprattutto dai controlli. Perché se è vero che la nostra Costituzione promulga l’uguaglianza di cittadine (e cittadine) quando si parla di occupazione – una premessa per la futura pensione – parliamo anche di un ambito in cui esiste, a sacche, un sottobosco di illegalità, fatto di lavoro nero o sottopagato. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Gap pensionistico donne: cos’è, perché esiste e quanto pesa davvero

Divario pensionistico (Gender Pension Gap): nel 2024 in UE le donne percepiscono assegni inferiori del 24,5%. In Italia del 28%, un terzo in meno rispetto agli uominiI dati Eurostat, pubblicati nella giornata di oggi, sull'argomento "Gender pension gap" mostrano un’Europa ancora attraversata da forti...

Leggi anche: Elezioni provinciali, sfida totale tra sei liste: ecco tutti i 62 candidati e quanto pesa davvero ogni voto

How to Turn a Crazy Dream Into Reality | Arnold Schwarzenegger's Story

Tutto quello che riguarda Gap pensionistico

Temi più discussi: Gender Pay Gap nei settori del Terziario di Mercato: una disuguaglianza strutturale che pesa su retribuzioni e pensioni; Divario pensionistico donne-uomini, l'Italia peggio della media UE nel 2024; Le donne più istruite, ma penalizzate nel lavoro. Salari più bassi del 25% e pensioni del 44%; Divario pensionistico (Gender Pension Gap): nel 2024 in UE le donne percepiscono assegni inferiori del 24,5%. In Italia del 28%, un terzo in meno rispetto agli uomini.

Riforma pensioni 2026/ Il divario del 47,2% che pesa sulle donne (ultime notizie 25 febbraio)Riforma pensioni 2026, i dati che arrivano dal Civ dell’Inps e le richieste dell’Anp-Cia per chi è già in quiescenza ... ilsussidiario.net

Riforma pensioni 2026/ Gender pension gap italiano poco sopra la media Ue (ultime notizie 26 febbraio)Riforma pensioni 2026, i dati Eurostat sul gender pensione gap e le parole di Roberto Ghiselli, Presidente del Civ Inps ... ilsussidiario.net

#raiparlamento #filodiretto @karensarlo12 Sulle pensioni il divario tra uomini e donne è ancora più alto del gap salariale. Si può ragionare a dei correttivi sul sistema pensionisticoAlcuni Paesi europei li hanno e, mantenendo l’equilibrio del nostro sistema di - facebook.com facebook