Mina come la cantante | incontro con l' autrice Giusy Arimatea

Il 24 gennaio alle ore 18, presso il Mondadori Bookstore di Messina, si terrà la presentazione di “Mina come la cantante” di Giusy Arimatea. L’incontro offrirà l’opportunità di approfondire il percorso dell’autrice e il suo rapporto con una delle icone della musica italiana. Un momento dedicato agli appassionati e a chi desidera conoscere più da vicino il contenuto del libro.

Sarà presentato sabato 24 gennaio alle ore 18 al Mondadori Bookstore di Messina “Mina come la cantante” di Giusy Arimatea. Dialogherà con l’autrice Eliana Camaioni con le letture a cura di Daniela Conti. Dal prendisole a balze e a fiori agli orologi smontati con precisione da un padre che tenta invano di aggiustare anche il dolore, Mina attraversa il suo tempo con la voce fragile di chi ha imparato troppo presto la grammatica della perdita. Al centro della sua storia una madre assente, sprofondata nel silenzio. L’abisso sempre dietro l’angolo. Sembra pertanto necessario, ancorché lacerante, occuparsi delle vecchie ferite, cercare le proprie verità, prendere gradatamente le distanze da un tempo che appartiene per lo più ad altri.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Giusi Arimatea agli Amici delllo Jaci: “La scena del caos. Pirandello e il teatro dell’incontro”

Mariapia Veladiano - Incontro con l'autriceSabato 17 gennaio alle ore 17, Mariapia Veladiano presenta il suo nuovo romanzo,

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Mina come la cantante di Giusi Arimatea. Il 24 gennaio alla Mondadori Bookstore di Messina; Giusi Arimatea Mina come la cantante un romanzo di donne; In uscita il nuovo libro di Giusi Arimatea Mina come la cantante (Apalós): un romanzo di donne, memoria e resilienza; Letture a gennaio: l’apprendimento della scrittura nei bambini; viaggio nelle aree protette italiane fra progetti innovativi; il romanzo Mina come la cantante.

Mina come la cantante, in libreria il nuovo romanzo di Giusi ArimateaIn libreria da venerdì scorso Mina come la cantante il nuovo romanzo di Giusi Arimatea, edito da Apalós. Un viaggio intimo e necessario, capace di intrecciare destino, maternità esplorata nelle sue ... messinasportiva.it

In uscita il nuovo libro di Giusi Arimatea Mina come la cantanteIl nuovo romanzo di Giusi Arimatea Mina come la cantante (Apalós, Collana Biblioteca Apalós, 11) arriva in libreria come un viaggio intimo e necessario. corrierenazionale.it

“Mina come la cantante” è il viaggio intimo di una donna che, giunta alla soglia dei sessantacinque anni, decide di ripercorrere la propria esistenza, tessendo la trama del passato attraverso memorie sensoriali, oggetti dimenticati, silenzi familiari e parole mai - facebook.com facebook