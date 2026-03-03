Frosinone-Pescara ventottesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella ventottesima giornata del campionato di Serie B 20252026 si affrontano Frosinone e Pescara. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre: i padroni di casa cercano di mantenere vive le speranze di promozione, mentre gli ospiti puntano a consolidare le ultime possibilità di salvezza. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa, con le probabili formazioni ancora da definire e la trasmissione che sarà disponibile in diretta.

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I ciociari devono difendere il sogno promozione, mentre gli abruzzesi si giocano le ultime residue speranze di salvezza. Frosinone-Pescara si giocherà mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20 presso lo stadio Stirpe. FROSINONE-PESCARA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Reduci dal pareggio di Catanzaro, i ciociari sono terzi in classifica e puntano sempre più alla promozione diretta. Anche contro i calabresi hanno dimostrato di volersi giocare il tutto per tutto, e contro gli abruzzesi dovranno portare l’intera posta in palio per il loro obiettivo. La clamorosa vittoria in rimonta contro il Palermo non cambia la classifica degli abruzzesi che sono sempre ultimi e con un piede e mezzo in Serie C. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

