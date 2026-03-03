Frana sulla Formia Cassino riapertura completa della strada

La strada regionale 630 Formia-Cassino è stata riaperta al traffico dopo essere stata chiusa a causa di una frana nel territorio di Esperia, in provincia di Frosinone. La chiusura ha interessato un tratto della strada, che ora è nuovamente percorribile senza restrizioni. La riapertura permette di riprendere il traffico normalmente sulla principale via di collegamento tra le due località.

L'annuncio di Astral dopo che sono terminati i lavori sulla strada regionale 630; il tratto di arteria interdetto lo scorso 25 gennaio dopo che un masso di roccia si era staccato dal versante montano E' stata completamente riaperta al traffico la strada regionale 630 Formia-Cassino chiusa in seguito a una frana, nel tratto che ricade nel territorio di Esperia, nella provincia ciociara. Nella giornata di domani, mercoledì 4 marzo, inoltre, verranno ultimati anche i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, al fine di ripristinare integralmente le condizioni di sicurezza e percorribilità."Astral è solo il gestore della strada...