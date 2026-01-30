Frana sulla Formia-Cassino | riaperta la strada

La strada regionale 630 tra Formia e Cassino è stata riaperta al traffico. Dopo una settimana di chiusura, la carreggiata è stata messa in sicurezza e ora permette di tornare a circolare. La frana che si era verificata domenica scorsa aveva creato disagi e rallentamenti, ma ora tutto è tornato alla normalità.

Effettuati i lavori di messa in sicurezza sulla regionale 630. La chiusura lo scorso 25 gennaio dopo la caduta di un masso di roccia che si è staccato dal versante montano E' stata riaperta al traffico la strada regionale 630 Formia-Cassino chiusa domenica scorsa per una frana. L'ordinanza è stata fermata dal sindaco di Esperia, Giuseppe Villani. Oggi come detto l'ordinanza che dispone la riapertura della strada dopo la presa d'atto del verbale tecnico con cui risulta che, si legge, "sono stati eseguiti i lavori di ripristino degli elementi danneggiati (barriere e manto stradale) e, nella zona interessata dal distacco del masso caduto, sono stati disgaggiati i massi in condizioni di disequilibrio e ritenuti in condizioni di pericolo di crollo imminente".

