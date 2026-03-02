Cosa stanno colpendo le forze americane e israeliane in Iran

Da ilfoglio.it 2 mar 2026

Le forze americane e israeliane stanno conducendo operazioni in Iran, concentrandosi su obiettivi specifici nel paese. Queste azioni coinvolgono principalmente attività militari e di intelligence, senza dettagli sui luoghi esatti o sui soggetti coinvolti. Le operazioni sono state annunciate come parte di una strategia più ampia, senza ulteriori informazioni pubbliche sui risultati o sulle implicazioni immediate.

Il vero obiettivo non è il cambio di regime (auguri e sostegno al popolo iraniano se riesce a liberarsi da solo, ma nient'altro). Ora in militari e i politici americani parlano di eliminazione dell'influenza iraniana sulle forze destabilizzanti del Medio Oriente. In piena convergenza con le esigenze israeliane e con la necessità di stabilità degli stati arabi del Golfo e anche del Mediterraneo. In queste condizioni, senza operatività della Marina e delle forze aeree, la minaccia di blocco dello stretto di Hormuz non può durare a lungo, anche se, per ora, il traffico navale è ridotto o del tutto bloccato.

