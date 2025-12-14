Ballando Smith contro la giuria | Io sono l’esperta qui Lucarelli | Stai facendo un macello

Durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle, si è scatenato un acceso scontro tra Carolyn Smith e la giuria, con momenti di grande tensione e discussioni animate. La ballerina britannica ha difeso con veemenza Paolo Belli, mentre le critiche e le polemiche hanno caratterizzato il confronto tra i membri della giuria.

(Adnkronos) – Caos e scintille nella giuria di Ballando con le stelle. Carolyn Smith con il coltello tra i denti è scesa in difesa di Paolo Belli dopo le critiche degli altri giurati. La performance portata in scena per la semifinale dalla coppia Paolo Belli-Anastasia Kuzmina non ha convinto particolarmente i giudici, che si aspettavano .

Marcella Bella sulla giuria a Ballando: Accanimento contro di me - La volta buona 03/11/2025

