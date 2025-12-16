unimc ospita la festa della cooperazione europea con altri sette atenei

L’Università di Macerata ha accolto la festa della cooperazione europea, un evento promosso dall’European Reform University Alliance con la partecipazione di sette atenei. La giornata è stata inaugurata dal rettore John McCourt, recentemente nominato presidente di ERUA, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni accademiche europee per promuovere innovazione e scambi culturali.

© Ilrestodelcarlino.it

L’università di Macerata ha ospitato l’evento annuale dell’ European Reform University Alliance. A inaugurare la giornata è stato il rettore John McCourt, appena nominato presidente Erua per il prossimo anno. Oltre 20 eventi hanno coinvolto studenti, docenti e staff. Una festa della cooperazione europea fatta di workshop creativi, giochi tematici, momenti musicali, attività per studenti e spazi di confronto; l’intera comunità dell’ateneo è stata coinvolta insieme ad altre sette università partner. "Siamo otto università – ha affermato McCourt – diverse per storia e geografia, unite dalla volontà di mettere gli studenti al centro e di porre il dialogo al centro della nostra identità europea. Ilrestodelcarlino.it

