Un corteo contro la guerra è stato fermato e l’esule iraniana coinvolta è stata censurata. In Iran, le comunicazioni con la famiglia sono difficili e limitate, con ogni tentativo di contatto che si trasforma in una sfida. Le chiamate e i messaggi rappresentano momenti di speranza, anche se spesso rimangono senza risposta. La situazione evidenzia le restrizioni imposte sulle comunicazioni e le difficoltà nel mantenere i legami con l’esterno.

In Iran c’è la guerra e per Leila parlare con la famiglia è quasi impossibile. Ogni chiamata un tentativo, ogni messaggio una speranza. La sua famiglia è rimasta lì, sotto i bombardamenti. Domenica ha fermato da sola il corteo contro l’intervento militare Usa, piazzandosi davanti alla prima fila con la bandiera della pace. "Ora vi voglio dire una cosa io", ha gridato. Leila Farahbakhsh, attivista iraniana esule a Firenze da 15 anni, non è riuscita a restare in silenzio. "Per anni abbiamo chiesto aiuto alla comunità internazionale. Il mio popolo ha dato sangue. Non potevo accettare che si parlasse di una realtà che non è quella che vivono i miei familiari". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fermò il corteo contro la guerra, censurata l’esule iraniana

