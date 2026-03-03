Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, la ragazza ha accompagnato il cantante sul palco e i due sono stati visti insieme in diverse occasioni. Recentemente sono state scoperte alcune foto che mostrano la donna in attesa di un bambino, mentre sui social si parla di un possibile arrivo di un cucciolo o di un bebè. La coppia continua a essere al centro dell’attenzione pubblica.

La famiglia di Fedez si allarga, ma non nel senso che molti potrebbero pensare. Il rapper e la sua attuale compagna Giula Honegger hanno preso un cucciolo, un piccolo cagnolino chiamato Maurizio. Nelle storie pubblicate da Fedez su Instagram si vede il cagnolino giocare insieme all'altro cane di Fedez, Silvio. Il cucciolo si aggira per il salotto, mentre Silvio tenta di giocare con lui con una pallina. Fedez sui social ha pubblicato una storia con la scritta "Benvenuto in famiglia, Maurizio" e molti fan nei primi secondi del video si sono domandati a chi si riferisse. Dopo qualche inquadratura hanno però potuto vedere il piccolo cucciolo schizzare per il soggiorno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fedez e Giulia, dopo Sanremo arriva Maurizio: un cucciolo in attesa del bebè?

“Benvenuto Maurizio!”: Fedez e Giulia Honegger allargano la famiglia con un cucciolo adorabile (e Silvio già soffre)Sui social basta una frase per scatenare l’immaginazione di migliaia di follower.

