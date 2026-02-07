Manuela Villa compie 60 anni | un ritorno alle radici sul Lungomare di Reggio Calabria e un ricordo musicale

Manuela Villa ha spento 60 candeline sul Lungomare di Reggio Calabria, dove ha deciso di tornare alle sue radici. La cantante, figlia del noto Claudio Villa, ha scelto questa città per festeggiare un compleanno speciale, tra musica e ricordi di famiglia. La serata ha visto un pubblico emozionato, che ha ascoltato le sue canzoni e rivissuto i momenti più belli della sua carriera.

Reggio Calabria è stata la cornice scelta da Manuela Villa, figlia del celebre Claudio Villa, per celebrare il suo sessantesimo compleanno. Un'immagine semplice, pubblicata sul suo profilo Instagram, la ritrae seduta su una delle panchine storiche del Lungomare, con lo Stretto di Messina a fare da sfondo, e una frase che evoca un aneddoto familiare e un velo di ironia. La scelta di una città come Reggio Calabria, lontana dai riflettori e immersa in un paesaggio di rara bellezza, sottolinea un desiderio di intimità e un legame profondo con la memoria e le radici personali. Manuela Villa, erede di un padre che ha segnato la storia della musica italiana con la sua voce potente e le sue interpretazioni appassionate, ha voluto condividere questo momento speciale con i suoi follower attraverso uno scatto che parla di serenità e di un'elegante accettazione del tempo che passa.

