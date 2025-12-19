Famiglia nel bosco i bambini restano nella casa famiglia La Corte d’Appello rigetta il ricorso

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto delicato e complesso, la decisione della Corte d’Appello di Chieti conferma che i bambini, attualmente nella casa famiglia di Vasto, non torneranno nel loro casolare nel bosco per il Natale, come richiesto dai genitori. La vicenda evidenzia le delicate dinamiche familiari e le decisioni giudiziarie volte a tutelare il benessere dei minori, mantenendo saldo il percorso di protezione e sicurezza previsto dall’autorità giudiziaria.

famiglia nel bosco i bambini restano nella casa famiglia la corte d8217appello rigetta il ricorso

© Quotidiano.net - Famiglia nel bosco, i bambini restano nella casa famiglia. La Corte d’Appello rigetta il ricorso

Chieti, 19 dicembre 2025 - I bambini del bosco non torneranno nel loro casolare insieme ai genitori per festeggiare il Natale tutti insieme ma resteranno nella casa famiglia a Vasto, come deciso dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila. La Corte d'Appello dell'Aquila ha infatti rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e disposto il collocamento dei loro tre figli minori in una struttura protetta. Qui si trova, comunque, anche la madre che può stare con i bambini in alcuni momenti della giornata. Per la 'famiglia nel bosco' la situazione resta, quindi, quella di cui all'ordinanza che ha portato al trasferimento dei bambini da Palmoli a Vasto il 20 novembre scorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Corte d'Appello rigetta il ricorso: i bambini restano nella casa protetta

Leggi anche: Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello respinge il ricorso: niente ricongiungimento, i bambini restano nella struttura protetta

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Famiglia nel bosco, martedì si decide sul ritorno dei bambini con i genitori; Famiglia nel bosco, l'avvocata: I genitori pronti a rivedere alcune posizioni; Famiglia nel bosco, l'insegnante a casa e i risparmi in un conto (in Australia): i tentativi per il ricongiungimento prima di Natale; Famiglia nel bosco, i bambini «spaesati ma sereni»: l'albero di Natale addobbato in comunità e l'offerta di Briatore.

famiglia bosco bambini restanoFamiglia nel bosco, i bambini restano nella casa famiglia. La Corte d’Appello rigetta il ricorso - I figli di Nathan e Catherine non potranno tornare nel casolare: resteranno nella struttura dove si trova anche la madre che può vederli in alcuni momenti della giornata ... quotidiano.net

famiglia bosco bambini restanoFamiglia nel bosco, la Corte d'Appello respinge il ricorso: niente ricongiungimento, i bambini restano nella struttura protetta - La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che aveva sospeso la ... leggo.it

famiglia bosco bambini restanoFamiglia nel bosco, rigettato il ricorso: i bambini restano nella casa famiglia - PALMOLI La Corte d'appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion ... msn.com

Famiglia nel bosco: decisione rinviata, i figli restano in casa-famiglia - Porta a porta 04/12/2025

Video Famiglia nel bosco: decisione rinviata, i figli restano in casa-famiglia - Porta a porta 04/12/2025

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.