Famiglia nel bosco i bambini restano nella casa famiglia La Corte d’Appello rigetta il ricorso

In un contesto delicato e complesso, la decisione della Corte d’Appello di Chieti conferma che i bambini, attualmente nella casa famiglia di Vasto, non torneranno nel loro casolare nel bosco per il Natale, come richiesto dai genitori. La vicenda evidenzia le delicate dinamiche familiari e le decisioni giudiziarie volte a tutelare il benessere dei minori, mantenendo saldo il percorso di protezione e sicurezza previsto dall’autorità giudiziaria.

© Quotidiano.net - Famiglia nel bosco, i bambini restano nella casa famiglia. La Corte d'Appello rigetta il ricorso Chieti, 19 dicembre 2025 - I bambini del bosco non torneranno nel loro casolare insieme ai genitori per festeggiare il Natale tutti insieme ma resteranno nella casa famiglia a Vasto, come deciso dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila. La Corte d'Appello dell'Aquila ha infatti rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e disposto il collocamento dei loro tre figli minori in una struttura protetta. Qui si trova, comunque, anche la madre che può stare con i bambini in alcuni momenti della giornata. Per la 'famiglia nel bosco' la situazione resta, quindi, quella di cui all'ordinanza che ha portato al trasferimento dei bambini da Palmoli a Vasto il 20 novembre scorso.

