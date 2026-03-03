Ettore Rosato il ‘papà’ del Rosatellum | Via il ballottaggio e discutiamo Le preferenze? A parole le vogliono tutti poi nessuno è disposto a votarle

Ettore Rosato, figura chiave nella creazione del Rosatellum, esprime la volontà di eliminare il sistema del ballottaggio e di avviare un dibattito su altri aspetti della legge elettorale. Parla di preferenze, affermando che tutti le desiderano a parole, ma poi nessuno sembra disposto a votarli. La sua posizione si inserisce in un possibile cambiamento delle norme elettorali attuali.

Roma – Ettore Rosato, papà della legge elettorale con cui si è votato nel 2018 e nel 2022, sta forse per vedere la sua creatura soppiantata, ma non se ne duole troppo. Come giudica la proposta della maggioranza per superare la sua riforma, onorevole Rosato? “È normale che abbiano l’esigenza di riscriverla – risponde il vicesegretario di Azione – chi è al governo vuole la certezza di non dover negoziare dopo il voto. Con l’attuale ci sarebbe un pareggio”. Il premio di maggioranza previsto garantisce la governabilità meglio del Rosatellum? “È chiaro che un premio di maggioranza simile offra margini molto più ampi per la governabilità. Ma se il testo rimane questo, l’esito non è scontato”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

Legge elettorale, il centrodestra tratta: dalle preferenze al ballottaggio, tutti i nodi della riforma
Nel centrodestra continuano le trattative sulla legge elettorale: tutti i nodi da sciogliere tra preferenze, collegi e ballottaggi.

