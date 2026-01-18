Raniero Monaco di Lapio diventa papà | ecco le sue parole sul piccolo Ettore

Raniero Monaco di Lapio, noto attore protagonista di

Raniero Monaco di Lapio ha attraversato una lunga strada dalla popolarità conquistata nella Casa del Grande Fratello (2007), fino a diventare un volto apprezzato della fiction italiana. Protagonista insieme a Sabrina Ferilli in A testa alta, l'attore ha scelto il salotto di Verissimo per condividere con il pubblico una notizia speciale: è diventato papà.

Chi è l’ex fidanzata di Raniero Monaco di Lapio, Mirela Kovacevic: “Ho sofferto molto quando è finita”

Mirela Kovacevic è l’ex fidanzata di Raniero Monaco di Lapio, conosciuta durante la partecipazione al Grande Fratello 7. La loro relazione ha suscitato interesse, e Raniero ha condiviso di aver sofferto molto alla fine della storia. La loro storia rappresenta un capitolo importante nella vita di entrambi, segnato da emozioni profonde e ricordi significativi.

Chi è la fidanzata di Raniero Monaco di Lapio, Beatrice Olla: “Sono stato subito bene con lei e vorrei presto diventare padre”

Raniero Monaco di Lapio ha recentemente condiviso a Verissimo il suo sentimento per Beatrice Olla, confermando un legame forte e autentico. L’attore ha espresso il suo amore e il desiderio di diventare presto padre, sottolineando quanto si sia trovato subito bene con la sua compagna. La coppia rappresenta per lui un percorso di crescita e stabilità, caratterizzato da sincerità e affetto.

