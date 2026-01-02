Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 2 gennaio 2026

L’estrazione Eurojackpot di oggi, 2 gennaio 2026, si svolge alle ore 20:30. In questa prima estrazione dell’anno, vengono estratti i numeri vincenti di una lotteria paneuropea attiva dal 2012, con partecipazione di 18 paesi europei. Qui troverai i numeri estratti, aggiornati in tempo reale, per conoscere subito i risultati di questa importante operazione di gioco.

Estrazione Eurojackpot di oggi 2 gennaio 2026: i numeri vincenti Superenalotto Diretta. Questa sera, venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 20,30 va in scena la 1a estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, venerdì 2 gennaio 2026: ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI 2 GENNAIO 2026 LIVE – AGGIORNAMENTO DALLE ORE 20 Combinazione vincente: Euro numeri: (I numeri vincenti del concorso Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale della Sisal. 🔗 Leggi su Tpi.it

