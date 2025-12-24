A Natale l' arte arriva in vetrina | in Corso Mazzini l' esposizione di pittura

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino a martedì 6 gennaio 2026, le vetrine dell'ex Ottica Stradaioli ospiteranno le opere di nove artisti romagnoli legati dall'amore per l'arte e la pittura in tutte le sue declinazioni. In esposizione ci saranno le opere di Rossella Andolina (acquerelli), Mia Ghetti (acquerelli), Monia Marcis. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: La storica vetrina di corso Mazzini sfitta si riaccende per il periodo di Natale: ospiterà un negozio solidale di creazioni a mano

Leggi anche: Cesena accende il Natale, corso Mazzini illuminato dai versi di una poesia speciale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

NOGARA, L’ARTE ENTRA NELLE BOTTEGHE: TORNA «ARTE IN VETRINA» CON IL GRUPPO ARTISTI NOGARESI; “Natale ad Arte” a Barletta: arte dolciaria e sartoriale in vetrina per gli auguri di Divine del Sud; Il Natale a San Pietro: commercianti e scuole insieme per valorizzare il territorio; Regali d’Arte, Marta Mangiabene: l’energia pura dei cavalli dipinta a colori.

Successo per "Natale in vetrina" a Pomigliano d'Arco - Si è svolta oggi, nella gremita Piazza Municipio a Pomigliano d'Arco (Napoli), la cerimonia di premiazione del concorso di idee "Natale in Vetrina - ansa.it

Fino a Natale arriva "Je l'ouvre": pacchi di prestiti confezionati ad arte - Questo l'obiettivo di "Je l'ouvre: un pacchetto di prestiti confezionati ad arte", iniziativa della Biblioteca regionale Bruno Salvadori ... rainews.it

Natale e cultura in città. Arriva il Pinturicchio - Dal 29 novembre il dipinto del Bambino delle mani verrà esposto al Diocesano. lanazione.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.