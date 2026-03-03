Numerose esplosioni sono avvenute a Teheran, con la sede della tv di Stato colpita secondo l'Idf. Trump ha dichiarato di

Trump: «Tutti uccisi i candidati per il controllo dell'Iran». I media: «Esplosioni vicino all'impianto nucleare di Isfahan». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Esplosioni a Teheran, Idf: «Colpita la sede della tv di Stato». Trump: «Li stiamo massacrando». E non esclude l'invio di truppe, la Cnn: «Escalation nelle prossime ore». Sirene in Israele | Droni su Cipro

Khamenei FLEE from Tehran as Trump DEMANDS UK To Join WAR Against IRGC In Iran

Tutto quello che riguarda Esplosioni a Teheran, Idf: «Colpita la sede della tv di Stato».

Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; In Iran è giallo su Ahmadinejad, Trump: 'Il conflitto potrebbe durare 4 settimane'; Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamo; Iran, gli attacchi sono senza sosta: un minuto di esplosioni. Il video.

Guerra Usa-Iran, Idf: distrutta la sede della radio-tv pubblica a Teheran. Trump: «Nucleare minaccia colossale. Li stiamo massacrando»Il presidente americano Donald Trump «mi ha detto stasera che gli Usa avevano identificato possibili candidati per prendere il controllo dell'Iran, ma sono stati uccisi nell'attacco iniziale». Lo ripo ... ilmessaggero.it

Iran, i media confermano: Khamenei è morto. Esplosioni a Dubai e DohaTrump: difendiamo americani da minacce, distruggeremo i missili dell’Iran, non avrà il nucleare. Netanyahu, con attacco Israele-Usa popolo si ribellerà a regime ... ilsole24ore.com

"Da due giorni sono bloccata ad Abu Dhabi. È una angoscia continua, si sentono le esplosioni, riceviamo messaggi di allerta di notte e di giorno" racconta Arcangela Redoglia - facebook.com facebook

Medio oriente sotto attacco: morta la moglie di Khamenei, forti esplosioni vicino a un impianto nucleare. Tajani: "L'Iran è una minaccia esistenziale anche per l'Europa" x.com