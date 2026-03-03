È nata Gia La coppia vip d’Italia mamma e papà prima del previsto | che significa quel nome strano

Una coppia conosciuta in Italia ha dato il benvenuto a una bambina, nata prima del previsto. La nascita è stata annunciata sui social con una foto e un messaggio, senza ulteriori dettagli su eventuali complicazioni. La coppia ha condiviso il nome della figlia, Gia, spiegando che si tratta di un nome particolare scelto per la loro prima figlia. La notizia ha fatto il giro del pubblico, creando grande curiosità tra i follower.

Per giorni l’attesa è stata palpabile, quasi sospesa tra un allenamento e una storia su Instagram, tra una partita decisiva e il conto alla rovescia verso una data cerchiata in rosso. La notizia è arrivata il 2 marzo 2026, con qualche giorno di anticipo rispetto alle previsioni iniziali che indicavano l’11 marzo come termine della gravidanza. A Roma, in un clima di grande riservatezza, è venuta alla luce una bambina che ha immediatamente riempito di gioia familiari e fan. La scelta di restare nella Capitale non è stata casuale. L’organizzazione era stata pianificata con largo anticipo per consentire al papà di essere presente in un momento tanto delicato quanto irripetibile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“La nostra bambina porta il suo nome”. Nata prima figlia della coppia vip: l’annuncioIl vip è diventato padre e la notizia è arrivata in modo diretto, intimo e molto condiviso, come spesso accade nella vita del comico.

“È nata”. Sorpresa dal volto di Canale 5, è mamma per la prima volta: il nome sceltoUn nuovo capitolo si apre nella vita di un volto che i fan dei reality non hanno mai dimenticato.

Aggiornamenti e notizie su “È nata Gia”. La coppia vip d’Italia...

Temi più discussi: Dybala e Oriana sono diventati genitori: la prima foto su Instagram; È nata la figlia di Dybala: il nome scelto da Oriana (senza consultare Paulo) e il parto anticipato al Gemelli; Fiocco rosa per Dybala. Paulo è diventato papà: nata la figlia Gia; Valeria Piccini: Credo di essere nata con la passione per la cucina. Mi piace dire che sono venuta al mondo già con la fame.

Ecco la piccola Gia Dybala: la prima foto della figlia di Paulo e Oriana fa il pieno di like e applausib??H?T02??Hu0003u0006&?b!?u001e*C??B??f?d??u000eu0018u000e1#?u0002B??@H (???8?DYu001bu0015u000fu0019'$u001d8T0?u0010!0?? L??0T&L>@H*X'nX&u001f *bp????2]???`G!u00113!?lPR??C???u000fIu0004#!?6??u0003 ... corrieredellosport.it

Oriana Sabatini ha partorito: nata la prima figlia, Paulo Dybala papà/ Il nome scelto e i dettagli sul partoE' nata la prima figlia di Oriana Sabatini e Paulo Dybala: il nome scelto per la piccola e perché è nata prima. ilsussidiario.net

In casa Dybala è arrivata la piccola Gia Auguroni ai neo genitori - facebook.com facebook

Tanti auguri a Paulo #Dybala e Oriana Sabatini per la nascita della piccola Gia x.com