È nata Sorpresa dal volto di Canale 5 è mamma per la prima volta | il nome scelto

Un nuovo capitolo si apre nella vita di un volto che i fan dei reality non hanno mai dimenticato. Mentre il Grande Fratello si prepara a tornare in onda a marzo con l’ennesima veste rinnovata, una delle sue ex protagoniste annuncia una notizia che profuma di futuro e di rinascita. Lontano dalle telecamere, dai confessionali e dalle dinamiche della Casa più spiata d’Italia, oggi la scena è tutta per una culla e per un nome scelto con cura. È diventata mamma per la prima volta Barbara Donadio. L’ex concorrente della quattordicesima edizione del reality di Canale 5 ha dato alla luce lo scorso 10 febbraio una bambina, Deva.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Questa sera è nato Roberto, il primo figlio di una figura nota di Canale 5.

Anna Tatangelo è diventata nuovamente mamma: è nata Beatrice, il 3 gennaio, in una clinica romana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: A sorpresa: Adriano Celentano torna a farsi sentire con un video e con una frase enigmatica | blue News; Sorpresa, o forse no. Nel tempo delle intelligenze artificiali startup e imprese hanno bisogno di filosofi e umanisti; Sorpresa Tabanelli: è bronzo nel Freeski Big Air. Epilogo amaro per Fontana: il riassunto del decimo giorno di Milano-Cortina 2026; La nuova cucina piemontese? È nata con quattro piatti icona (e quattro chef). Ecco quali sono.

Maya Hawke si è sposata: matrimonio a sorpresaMaya Hawke si è sposata. L’attrice di Stranger Things ha detto sì al cantante Christian Lee Hutson durante un matrimonio a sorpresa celebrato a New York nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio. La ... daninseries.it

Sorpresa: la Finlandia rischia di uscire dall'euroIncredibile a dirsi: il Paese che più di ogni altro si è fatto feroce guardiano delle politiche di austerità imposte da Bruxelles, l'anno prossimo potrebbe uscire dall'euro. In Finlandia sono state ... milanofinanza.it

Buona Festa degli Innamorati a tutti Questa torta è nata quasi stamattina… quasi per sorpresa, proprio come l’amore. Una millefrolle dal cuore intenso: mascarpone vellutato, caramello avvolgente e gel al caffè che lascia il segno. Dolce, decisa, inaspettata facebook