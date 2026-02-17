È nata Sorpresa dal volto di Canale 5 è mamma per la prima volta | il nome scelto
Canale 5 ha annunciato che una ex concorrente del Grande Fratello è diventata mamma per la prima volta, scegliendo di condividere il nome del bambino sui social. La donna, nota ai telespettatori per la sua partecipazione al reality, ha pubblicato una foto che mostra il volto sorridente con il neonato tra le braccia. La notizia arriva mentre si avvicina il ritorno del Grande Fratello a marzo, con una nuova stagione da seguire.
Un nuovo capitolo si apre nella vita di un volto che i fan dei reality non hanno mai dimenticato. Mentre il Grande Fratello si prepara a tornare in onda a marzo con l’ennesima veste rinnovata, una delle sue ex protagoniste annuncia una notizia che profuma di futuro e di rinascita. Lontano dalle telecamere, dai confessionali e dalle dinamiche della Casa più spiata d’Italia, oggi la scena è tutta per una culla e per un nome scelto con cura. È diventata mamma per la prima volta Barbara Donadio. L’ex concorrente della quattordicesima edizione del reality di Canale 5 ha dato alla luce lo scorso 10 febbraio una bambina, Deva.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Il volto di Canale 5 mamma per la prima volta: è nato Roberto
Questa sera è nato Roberto, il primo figlio di una figura nota di Canale 5.
Anna Tatangelo è di nuovo mamma, è nata Beatrice. Il nome scelto dal fratello Andrea D'Alessio e lo zampino della nonna dal cielo
Anna Tatangelo è diventata nuovamente mamma: è nata Beatrice, il 3 gennaio, in una clinica romana.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Maya Hawke si è sposata: matrimonio a sorpresaMaya Hawke si è sposata. L’attrice di Stranger Things ha detto sì al cantante Christian Lee Hutson durante un matrimonio a sorpresa celebrato a New York nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio. La ... daninseries.it
Sorpresa: la Finlandia rischia di uscire dall'euroIncredibile a dirsi: il Paese che più di ogni altro si è fatto feroce guardiano delle politiche di austerità imposte da Bruxelles, l'anno prossimo potrebbe uscire dall'euro. In Finlandia sono state ... milanofinanza.it
Buona Festa degli Innamorati a tutti Questa torta è nata quasi stamattina… quasi per sorpresa, proprio come l’amore. Una millefrolle dal cuore intenso: mascarpone vellutato, caramello avvolgente e gel al caffè che lascia il segno. Dolce, decisa, inaspettata facebook