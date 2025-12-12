Cos’è la super influenza che sta colpendo mezzo mondo | il virus K corre più veloce del previsto Ospedali come in pandemia

Un nuovo ceppo influenzale, il virus A/H3N2 “K”, sta causando un'impennata di contagi in Europa, con il Regno Unito al centro dell’attenzione. La diffusione più rapida del previsto ha portato a un aumento delle ospedalizzazioni, simili a quelle delle pandemie passate, sollevando preoccupazioni sulla gestione dell’emergenza sanitaria.

Un nuovo ceppo influenzale, il virus A/H3N2 "K", sta spingendo in alto i contagi in Europa. Il Regno Unito è al centro della tempesta. Una super influenza segnalata da diversi Paesi, che per il Regno Unito rappresenta "una sfida mai vista dalla pandemia". Il Ministro della Salute Wes Streeting si è mostrato nelle scorse ore particolarmente preoccupato dalla pandemia. Il numero di contagi ha superato di molto la media di questo periodo dell'anno, specialmente fra i bambini e i ragazzi, per un totale di ricoveri salito fino a oltre 2.600 pazienti al giorno.

Super influenza e variante K, pressione sui sistemi sanitari e aumento dei casi. Allarme in UK: “Sfida mai vista dalla pandemia” - L'influenza stagionale si intensifica con 695mila nuovi casi in Italia e pressione sui sistemi sanitari. ilfattoquotidiano.it

Super influenza, boom di casi in Inghilterra. L’identikit del nuovo virus: sintomi, cura e come proteggersi - non a caso quest'anno definita super per la sua aggressività - notizie.tiscali.it

