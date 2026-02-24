ciclismo cambia tracciato la greenfondo paolo bettini

Il percorso della Greenfondo Paolo Bettini a Pomarance si modifica a causa di lavori lungo la strada. La nuova versione del tracciato si snoda attraverso nuovi tratti collinari, aumentando la difficoltà per i partecipanti. La decisione arriva in seguito a lavori di manutenzione che hanno reso impraticabili alcune parti del percorso originale. Gli organizzatori annunciano che la modifica mira a garantire la sicurezza di tutti i ciclisti in gara.

Pomarance (Pisa), 24 febbraio 2026 – Cambia volto il percorso della Greenfondo Paolo Bettini in programma a Pomarance domenica 12 aprile. I partecipanti andrannol infattik verso la Costa Etrusca, meta preferita dei grandi team degli anni Duemila per i camp invernali. La manifestazione torna con itinerari pensati per esaltare ogni tipo di ciclista, nel cuore autentico della Toscana geotermica. La partenza sarà come da tradizione dal centro medievale di Pomarance, da qui i partecipanti si dirigeranno verso il primo snodo comune, il borgo di Castelnuovo Val di Cecina, sede del ristoro e crocevia dei percorsi.

Paolo Bettini: “Ciclismo italiano allo sbando e senza sistema. Coppa Italia importante per riportare visibilità”Paolo Bettini critica duramente il ciclismo italiano, che secondo lui vive momenti di confusione e senza un sistema chiaro.

Green Fondo della Geotermia. Pedalando con Paolo BettiniIl Green Fondo della Geotermia con Paolo Bettini torna nel suo momento più autentico, pedalando tra le bellezze di Valdicecina.

