Dove si vedranno in tv le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026? Palinsesti diritti e differenze con le Olimpiadi

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si svolgeranno dal 4 al 15 marzo. Le gare saranno trasmesse in tv, con dettagli sui palinsesti, i diritti di trasmissione e le differenze rispetto alle Olimpiadi. La programmazione televisiva coprirà le discipline paralimpiche, offrendo agli spettatori un'opportunità di seguire gli eventi live e in differita. I diritti di trasmissione sono stati assegnati a vari canali nazionali e internazionali.

I grandi protagonisti dei Giochi su ghiaccio e neve saranno sci alpino, sci di fondo, snowboard, biathlon, curling e hockey. Le località coinvolte saranno Milano (all’Arena Santa Giulia si disputeranno le partite di hockey), Cortina d’Ampezzo (sci alpino, snowboard, curling) e la Val di Fiemme (biathlon e sci di fondo). La Cerimonia d’Apertura avrà come cornice l’Arena di Verona, mentre la Cerimonia di Chiusura sarà protagonista a Cortina d’Ampezzo. L’Italia sarà rappresentata da 42 atleti (35 uomini e 7 donne), record nazionale assoluto per un’edizione dei Giochi Paralimpici Invernali, più 3 guide. Nel complesso saranno 12 i debuttanti in... 🔗 Leggi su Oasport.it

