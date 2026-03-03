Dov' è finita Sarah Ferguson dopo le rivelazioni degli Epstein Files? Ecco le ultime novità

Dopo le rivelazioni contenute negli Epstein Files, Sarah Ferguson non è più apparsa pubblicamente e il suo spostamento nel mondo mediatico appare improvviso. Le sue ultime attività pubbliche risalgono a settimane fa, e di recente si è mantenuta lontana dagli eventi pubblici e dai social media. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla sua attuale posizione o alle sue intenzioni future.

Mentre l'ex marito dell'ex duchessa ha toccato uno dei punti più bassi della sua parabola pubblica, tra un fermo di dodici ore per presunta cattiva condotta quando ricopriva l'incarico di inviato commerciale del Regno Unito e le perquisizioni nelle sue residenze, Sarah sembra essersi volatilizzata. L'ultima apparizione pubblica a Londra risale al 12 dicembre scorso, in occasione del battesimo della nipotina Athena Mapelli Mozzi, figlia della principessa Beatrice, celebrato a St. James's Palace. Da allora, silenzio. Nelle ultime settimane i media britannici hanno rincorso indiscrezioni e ipotesi su dove Fergie abbia scelto di rifugiarsi, anche lei colpita dall'uragano mediatico dei tre milioni di file resi pubblici sul caso Epstein.