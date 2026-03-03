Dopo un aborto per trisomia 15 dovremmo approfondire con altri esami?

Una donna di 30 anni ha raccontato di aver avuto un aborto spontaneo a dieci settimane, dopo aver scoperto che il feto presentava una trisomia 15 attraverso un esame citogenetico. Ha chiesto se siano necessari ulteriori approfondimenti diagnostici. La sua richiesta arriva in seguito all’esito dell’esame genetico che ha evidenziato la condizione cromosomica anomala. La situazione solleva domande sulla gestione successiva da parte dei medici.

Salve dottore, le spiego in breve la mia situazione. Ho 30 anni e a settembre scorso sono rimasta incinta ma a 10 settimane ho avuto un aborto e l'esame citogenetico ha dato come esito la trisomia 15. Io e mio marito non abbiamo nessuna patologia nota, e le nostre famiglie non presentano problemi di questo tipo. Le chiedo se è il caso di approfondire o posso ritentare una nuova gravidanza tranquillamente? La ringrazio in anticipo. Cara signora, direi che può ritentare una nuova gravidanza serenamente. La trisomia 15 è una aneuploidia incompatibile con la vita, responsabile quasi sempre di aborti del primo trimestre. Nella stragrande...

Liste d'attesa chiuse ed esami medici non prenotabili, spuntano altri 18 casi: "Dopo 8-10 mesi ancora in attesa di una visita, tra questi due malati oncologici""Diciotto casi di persone che dopo 8-10 mesi non hanno ancora una data per potersi fare visitare nelle strutture pubbliche di Psrma e provincia.

