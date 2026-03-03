Domenica 8 marzo all’auditorium TaTÀ di Taranto si tiene lo spettacolo Cenerentola 301 di Burambò, inserito nel cartellone «favole&TAmburi». La rappresentazione, rivolta a un pubblico di tutte le età, propone un racconto che combina elementi di speranza, coraggio e magia in una nuova versione teatrale. L’evento è parte di un progetto dedicato a rivisitare le fiabe classiche in modo originale.

Un racconto senza tempo di speranza, coraggio e magia torna a incantare il pubblico con un’inedita veste teatrale. Domenica 8 marzo, alle ore 18, l’auditorium TaTÀ di Taranto accoglie «Cenerentola 301», lo spettacolo della compagnia Burambò inserito nella stagione «favole&TAmburi» del Crest, sostenuta dalla Regione Puglia. La favola più famosa di sempre si rinnova in una creazione sorprendente, che intreccia marionette da tavolo, pupazzi in gommapiuma e teatro d’attore. In scena Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli, anime e mani dello spettacolo: lei autrice della drammaturgia, lui costruttore dei pupazzi che prendono vita sotto gli occhi degli spettatori. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Domenica 8 marzo Cenerentola 301 di Burambò all’auditorium TaTÀ di Taranto per «favole&TAmburi»

Al Teatro del Parco arriva "Cenerentola 301": la fiaba classica prende vita coi burattiniNuovo appuntamento al Teatro del Parco con la rassegna per famiglie “Domenica a Teatro”, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con...

Marina di Carrara: bambini tra favole e laboratori creativi in biblioteca domenica 22 febbraio.Marina di Carrara, la biblioteca apre le porte alla fantasia: un laboratorio per bambini tra favole e creatività La Biblioteca di Marina di Carrara...

Una raccolta di contenuti su Domenica 8 marzo Cenerentola 301 di...

Temi più discussi: Cappuccetto Red in scena al Teatro Potlach il 1° marzo Lo spettacolo sostituisce Cenerentola.Una scarpetta per tre per sopraggiunti problemi tecnici; NTS informatica Basket Rimini: domenica arriva la cenerentola Livorno; La bellezza del Giardino Giusti esposizioni e laboratori creativi.

Festa della Donna a Milano 2026: musei gratis, serate e tutto ciò che vale davvero l’8 marzoFesta della Donna a Milano l'8 marzo 2026: musei gratuiti per le donne, serate nei locali, cene a tema e idee per una domenica indimenticabile. Guida completa. C'è qualcosa di strano e bello nel fatto ... milanolife.it

8 marzo, non solo mimose: le iniziative concrete per la Giornata Internazionale della Donna8 marzo all’insegna della concretezza: tutte le iniziative tra solidarietà, ambiente e diritti per la Giornata Internazionale della Donna ... donnamoderna.com

CONTROFESTIVAL 2026! Domenica 8 marzo ascolta e guarda la diretta del “Controfestival 2026”, dalle 10 alle 13, con Gianni Prandi e Bruno De Minico e vota la tua canzone preferita del Festival di Sanremo 2026! Puoi farlo anche subito sul nostro sito radio - facebook.com facebook

Da venerdì a domenica prossima torna lo Sbarazzo con la 13esima edizione che coinvolge 78 realtà commerciali della città. x.com