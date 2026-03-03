Diplomazia e sicurezza gli obiettivi di Meloni dopo l’attacco in Iran | Caos figlio di guerra in Ucraina

Dopo l'attacco in Iran, il governo ha annunciato un rilancio dell'azione diplomatica per rispondere alla crescente tensione in Medio Oriente, con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini italiani nella regione. La premier ha sottolineato che il caos attuale è legato alla guerra in Ucraina, e ha dichiarato che l'obiettivo principale è rafforzare la diplomazia e garantire la protezione delle persone coinvolte.