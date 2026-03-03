Diplomazia e sicurezza gli obiettivi di Meloni dopo l’attacco in Iran | Caos figlio di guerra in Ucraina
Dopo l'attacco in Iran, il governo ha annunciato un rilancio dell'azione diplomatica per rispondere alla crescente tensione in Medio Oriente, con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini italiani nella regione. La premier ha sottolineato che il caos attuale è legato alla guerra in Ucraina, e ha dichiarato che l'obiettivo principale è rafforzare la diplomazia e garantire la protezione delle persone coinvolte.
Iran, Meloni: «La stagione di caos è figlia della guerra in Ucraina. Teheran fermi gli attacchi ingiustificati nei paesi del Golfo»«Mi preoccupa il contesto generale, una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina quando la Russia, un...
Iran, Meloni al Tg5: “La stagione del caos figlia della guerra in Ucraina”. “Referendum, i sostenitori del No hanno bisogno di mentire…”“Mi preoccupa il contesto generale, una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina, quando un membro del...
