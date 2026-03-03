Dieci colpi d' arma da fuoco per ammazzare Salvatore De Marco | il suo legame con il boss che amava Sinatra

Un uomo di 34 anni è stato ucciso ieri a colpi d'arma da fuoco in via Figurelle, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, vicino a una scuola. L'omicidio è avvenuto intorno a mezzogiorno, all'angolo con via Sorrento, e secondo le prime ricostruzioni, dieci proiettili sono stati esplosi contro la vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

Salvatore De Marco, 34 anni, è stato ucciso ieri a colpi d’arma da fuoco in via Figurelle, all'angolo con via Sorrento, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a pochi passi da una scuola, intorno a mezzogiorno. La vittima aveva precedenti penali per associazione semplice e reati contro il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Agguato nel Napoletano, 51enne ucciso con 5 colpi d’arma da fuoco: ferito a un braccio 25enne che era con la vittimaÈ stato raggiunto da cinque colpi d’arma da fuoco, in più parti del corpo, Rosario Coppola, 51 anni, vittima di un agguato ieri sera ad Arzano, in... Agguato in strada, ferito da colpi d'arma da fuoco mentre passeggia con un'amicaUn giovane di 23 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava in strada con un'amica. Approfondimenti e contenuti su Salvatore De Marco Temi più discussi: Dieci colpi d' arma da fuoco per ammazzare Salvatore De Marco: il suo legame con il boss che amava Sinatra; Agguato in strada a San Giovanni a Teduccio. La vittima legata al clan Rinaldi; Napoli, agguato mortale: 34enne ucciso in strada a colpi d'arma da fuoco -; Agguato a San Giovanni a Teduccio, Salvatore De Marco ucciso a colpi d'arma da fuoco: caccia al killer. Agguato a San Giovanni a Teduccio, Salvatore De Marco ucciso a colpi d'arma da fuoco: caccia al killerL'uomo, con precedenti, sarebbe morto prima di poter arrivare in ospedale. Indagano gli agenti della Squadra mobile. tag24.it Napoli, uomo di 34 anni ucciso a colpi d’arma da fuoco a San Giovanni a TeduccioUn uomo di 34 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questa mattina a Napoli. L'agguato si è verificato in via Sorrento nel rione Villa, quartiere San Giovanni a Teduccio, zona orientale della c ... napoli.repubblica.it Oggi gli agenti del Commissariato Ponticelli sono intervenuti all’Ospedale del Mare per la segnalazione di una persona raggiunta da colpi d’arma da fuoco. Il 34enne Salvatore De Marco è stato trasportato al nosocomio dove poco dopo è deceduto. https://nap - facebook.com facebook Napoli, agguato in pieno giorno, 33enne Salvatore De Marco ucciso a colpi di pistola a San Giovanni a Teduccio x.com