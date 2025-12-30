Capodanno a Bergamo sold out a piazzale degli Alpini | gli eventi

Il Capodanno a Bergamo si è concluso con il tutto esaurito nel piazzale degli Alpini, dove il Comune e Shining Production hanno organizzato un evento speciale. Un'occasione per accogliere il nuovo anno in modo conviviale e condiviso, rispettando le norme di sicurezza. L'evento ha attirato numerosi partecipanti, confermando l'interesse della città verso momenti di aggregazione e tradizione.

FESTEGGIAMENTI. Tutto esaurito per l'evento organizzato dal Comune in collaborazione con Shining production. Si parte alle 21.

