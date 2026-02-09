Porto storico di Messina e scalo di Milazzo in appalto l' adeguamento della pavimentazione

L’Autorità di Sistema dello Stretto ha dato il via ai lavori di rinnovamento nei porti di Messina e Milazzo. Sono iniziati gli interventi per rifare la pavimentazione e migliorare gli arredi nelle due aree. I lavori puntano a rendere più funzionali e sicuri gli scali, con investimenti in corso per migliorare il servizio per i passeggeri e le merci. La ripresa delle opere si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione delle strutture portuali della zona.

In appalto dall'Autorità di Sistema dello Stretto i lavori di adeguamento della pavimentazione e degli arredi del porto storico di Messina e dello scalo di Milazzo. Il bando scadrà il 18 febbraio con data limite per la stipula del contratto il 18 agosto. L'importo a base d'asta degli interventi è.

