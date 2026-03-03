I Demolition, nota squadra di wrestling di coppia, stanno per essere riconosciuti ufficialmente nella WWE Hall of Fame. Questa celebrazione segna un momento importante nella storia del wrestling, con l'inclusione di una delle formazioni più celebri e influenti nel panorama dello sport. La loro presenza nel registro delle icone rappresenta un traguardo rilevante per la loro carriera.

Un capitolo significativo della storia del wrestling di coppia sta per entrare ufficialmente nel registro delle icone: i Demolition saranno celebrati nella WWE Hall of Fame come parte della classe 2026. L’annuncio, rivolto direttamente ai due membri Ax e Smash, arriva per riconoscere l’impatto del duo durante l’apice della disciplina tag team nella WWF, segnando una tappa impossibile da dimenticare. i Demolition fecero il debutto nel 1987 con una presenza imponente, outfit in pelle borchiata e un face paint ben riconoscibile. Sotto la gestione di Mr. Fuji, si imporono come uno degli armigeri più temuti della federazione, accompagnati spesso dall’intervento tattico del manager. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Demolition nella WWE Hall of Fame: un traguardo storico

WWE: Altro nome per la Hall of Fame, annunciati i DemolitionLa classe del 2026 della WWE Hall of Fame si preannuncia come una delle più interessanti e “succose”, con i nomi già annunciati di AJ Styles e...

Chi introdurrà AJ Styles nella WWE Hall of Fame?Un momento carico di emozione ha contrassegnato la puntata di Raw trasmessa il 23 febbraio da Atlanta, quando AJ Styles ha ricevuto un addio...

Una selezione di notizie su Demolition nella WWE Hall of Fame: un...

Temi più discussi: I Demolition introdotti nella WWE Hall of Fame 2026; WWE: Altro nome per la Hall of Fame, annunciati i Demolition; L'Undertaker annuncia due nuovi membri per la WWE Hall of Fame 2026; WWE | Altro nome per la Hall of Fame annunciati i Demolition.

WWE: Altro nome per la Hall of Fame, annunciati i DemolitionLa classe del 2026 della WWE Hall of Fame si preannuncia come una delle più interessanti e succose, con i nomi già annunciati di AJ Styles e Stephanie McMahon a popolarla. E' notizia delle ultime or ... zonawrestling.net

L'Undertaker annuncia due nuovi membri per la WWE Hall of Fame 2026L'eredità dei Demolition si fa protagonista con l'ingresso di Ax e Smash nella classe del WWE Hall of Fame 2026. worldwrestling.it

I DEMOLITION entreranno nella Hall of Fame WWE nella classe del 2026. - facebook.com facebook