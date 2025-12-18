Davide Ancelotti esonerato dal Botafogo | il club brasiliano lo licenzia dopo appena cinque mesi

Il Botafogo ha annunciato la separazione da Davide Ancelotti, conclusa dopo soli cinque mesi di gestione. Un capitolo breve ma intenso per l’allenatore italiano, alla sua prima esperienza da capo tecnico in Brasile. La decisione del club segna una svolta inaspettata, lasciando il futuro di Ancelotti junior ancora da definire.

Il Botafogo e Davide Ancelotti si separano. La prima esperienza da capo allenatore per Ancelotti junior termina dopo appena cinque mesi. Il club di Rio ha chiuso il campionato al sesto posto.

