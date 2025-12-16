Nella puntata odierna di Uomini e Donne, si susseguono scontri, emozioni e scelte importanti. Tra polemiche su Marcello e momenti toccanti, il programma si distingue per tensioni tra i protagonisti e interventi delle opinioniste, creando un clima carico di suspense e colpi di scena.

© Movieplayer.it - Uomini e Donne oggi: Marcello nel mirino di Maria De Filippi, Tina a Mario Lenti: “Fai proprio pena come uomo”

La puntata odierna di Uomini e Donne è dominata da scontri verbali, emozioni e scelte definitive: dalle polemiche su Marcello alle lacrime di Marina, fino al bacio inaspettato nel trono classico La puntata di Uomini e Donne di oggi si apre con il caos al centro studio: Marcello finisce sotto accusa per la sua frequentazione tormentata con Tiziana, mentre Marina continua a difenderlo tra le critiche di Tina e l'intervento di Maria De Filippi. Tra lacrime, scontri e versioni contrastanti, arrivano anche chiusure definitive nel parterre over. Nel trono classico, le tensioni esplodono e i corteggiatori di Cristiana mostrano tutta la loro insofferenza. Movieplayer.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Uomini e Donne, Trono Over - Il parere di Tiziana su Marcello

Video Uomini e Donne, Trono Over - Il parere di Tiziana su Marcello Video Uomini e Donne, Trono Over - Il parere di Tiziana su Marcello

Uomini e Donne oggi: Marcello nel mirino di Maria De Filippi, Tina a Mario Lenti: “Fai proprio pena come uomo” - La puntata odierna di Uomini e Donne è dominata da scontri verbali, emozioni e scelte definitive: dalle polemiche su Marcello alle lacrime di Marina, fino al bacio inaspettato nel trono classico ... movieplayer.it