Uomini e Donne oggi | Marcello nel mirino di Maria De Filippi Tina a Mario Lenti | Fai proprio pena come uomo
Nella puntata odierna di Uomini e Donne, si susseguono scontri, emozioni e scelte importanti. Tra polemiche su Marcello e momenti toccanti, il programma si distingue per tensioni tra i protagonisti e interventi delle opinioniste, creando un clima carico di suspense e colpi di scena.
La puntata odierna di Uomini e Donne è dominata da scontri verbali, emozioni e scelte definitive: dalle polemiche su Marcello alle lacrime di Marina, fino al bacio inaspettato nel trono classico La puntata di Uomini e Donne di oggi si apre con il caos al centro studio: Marcello finisce sotto accusa per la sua frequentazione tormentata con Tiziana, mentre Marina continua a difenderlo tra le critiche di Tina e l'intervento di Maria De Filippi. Tra lacrime, scontri e versioni contrastanti, arrivano anche chiusure definitive nel parterre over. Nel trono classico, le tensioni esplodono e i corteggiatori di Cristiana mostrano tutta la loro insofferenza. Movieplayer.it
Uomini e Donne, Trono Over - Il parere di Tiziana su Marcello
