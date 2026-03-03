Cuba is the next? I timori sull’isola

Da inizio anno, dopo l’intervento dell’amministrazione statunitense in Venezuela che ha portato all’arresto del leader venezuelano, i cittadini cubani vivono con la paura di eventuali ripercussioni. L’intervento ha aumentato le tensioni nell’isola, alimentando timori riguardo possibili azioni simili nei loro confronti. La situazione si sta facendo sempre più complessa, con l’attenzione rivolta a Cuba e alle sue possibili reazioni.

Dopo gli attacchi di Usa e Israele in Iran, prende forza l’ipotesi di un intervento americano nell’isola per combattere la dittatura castrista. La strada diplomatica e la pressione (specialmente energetica). L’analisi del New York Times Da inizio anno, quando l’amministrazione di Donald Trump ha deciso di intervenire in Venezuela per arrestare il leader del regime Nicolas Maduro, i cubani si sentono con il fiato sul collo. Il capo della Casa Bianca ha dichiarato, più volte e con convinzione, che i giorni della dittatura castrista stanno finendo, e la scorsa settimana ha confermato i preparativi per una “presa del potere amichevole”. Intanto, il regime iraniano è sotto le bombe e a Cuba tutti si chiedono se saranno loro i prossimi. 🔗 Leggi su Formiche.net

