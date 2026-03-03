Secondo fonti non ufficiali, l’unità militare ha utilizzato telecamere hackerate e missili per eliminare l’ayatollah Khamenei. L’operazione sarebbe stata condotta in modo da neutralizzare la figura religiosa senza coinvolgimenti diretti di forze esterne. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata, ma le notizie indicano come sia stata effettuata attraverso mezzi tecnologici avanzati.

Dall’hacking delle telecamere urbane ai missili balistici aviolanciati: così l’intelligence israeliana avrebbe coordinato lo strike contro la guida suprema iraniana. La capacità di insinuarsi nel sistema di controllo e monitoraggio del traffico stradale avrebbe reso possibile il controllo degli spostamenti intorno al compound che accoglieva il centro di comando iraniano e che ospitava Khamenei e i suoi fedelissimi. Sorvegliando movimenti, studiando dettagli e abitudini, le spie cibernetiche sarebbero state capaci di “ricostruire i movimenti” dei vertici iraniani, per attendere il momento giusto per colpire. Memore del flop in cui si risolse il raid lanciato contro i vertici di Hamas a Doha, l’intelligence avrebbe seguito tracce e orari, ricostruendo un percorso quasi quotidiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'unità 8200, le telecamere hackerate e i missili: ecco come è stato ucciso Khamenei

