Cosafety ecco la piattaforma intelligente per prevenire incidenti sul lavoro

Retelit e Italtel hanno annunciato il lancio di “Cosafety AI”, una piattaforma di intelligenza artificiale progettata per aiutare le aziende a migliorare i processi di prevenzione degli incidenti sul lavoro. La piattaforma utilizza tecnologie avanzate per monitorare le attività e ridurre i rischi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro. La presentazione è avvenuta di recente, coinvolgendo i rappresentanti delle due aziende.

Retelit e Italtel hanno presentato "Cosafety AI", una piattaforma di intelligenza artificiale che supporta le aziende nel rafforzamento dei processi di prevenzione degli incidenti sul lavoro. Cosafety AI offre alle aziende uno strumento innovativo che trasforma i sistemi di videosorveglianza già presenti in strumenti attivi di prevenzione, contribuendo in modo concreto ad una maggiore tutela delle persone sul lavoro. Nei primi dieci mesi del 2025, infatti, i dati Inail indicano che in Italia le vittime sul lavoro sono state 896, mentre il numero degli infortuni continua ad aumentare.